Geçtiğimiz yıl aralık ayında Balıkesir’de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden Gülçin Ergül, geçtiğimiz akşam Cihangir’de görüntülendi. Yeni yeni kendine gelmeye başladığını söyleyen ünlü şarkıcı, , “Hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptık. Benim hayatım müzikle geçiyor, biliyorsunuz. Kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor. Paylaşmak çok güzel bir şey. Müziğe sarılarak hayatımı devam etmeye özen gösteriyorum. Buna gayret ediyorum. Şarkılar yapıyorum bol bol, bu şarkımız da kısa bir süre sonra çıkmak üzere. Şimdi son hazırlıkları yapıyoruz. Şarkımın yaşanan olayla pek alakası yok. Benim duygularımla alakası var. Ben duygularımı yansıttı. Olayın detayları ile alakalı bir görsel yok” dedi.

“O arabadan çıkabilmek büyük mucize”

Basın mensuplarının “Kazadan sonra sizin için bu süreç nasıl geçiyor?” sorusuna üzerine Ergül, “Kabullenmesi çok zor bir süreç. Hele ki ilk dönemlerde… Şu an daha yeni yeni geliyorum kendime. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmek büyük mucize. Hem büyük kaybım… Ağlamak istemiyorum, çok özür diliyorum.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.