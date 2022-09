Sevgilisinin hayatını kaybetmesi sonrasında zor günler geçiren ve şimdilerde duygularını söylediği şarkılarla anlatan Gülçin Ergül, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Gör Beni’ programının konuğu oldu.

Çağlayan’ın, yakın zamanda kaybettiği sevgilisiyle birlikte geçirdiği kaza ile ilgili sorusu üzerine 36 yaşındaki ünlü isim, “Ben aynı arabadaydım ve bu benim için iki travma oldu. Çünkü hem yaşadığım olay hem de benim için her şeyim olan erkek arkadaşımı kaybetmek… (Ağlamamak için duraklıyor) O an çok zordu. Aslında kazanın biraz öncesini hatırlamıyorum ama sonrasında çok sakin kaldım. Her şeyi elimden geldiğince doğru yapmaya çalıştım. Bize yardım edenler de olmuştu. Benim için çok zor bir dönem. Zor olmaz mı? Böyle dile kolay aslında…” ifadelerini kullandı.

Profesyonel destek aldığını söyleyen şarkıcı, “İlaç kullanmıyorum ama iyi bir gelişim gösteriyorum. Kabullenişim de buna yardım ediyor bence. Çünkü kâbulü çok zor bir şey bu. Anda olmaya çalışıyorum, dualar ediyorum” diyerek, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Armağan Çağlayan’ın “Bu olayda sonra insan hayatı sorguluyor mu? Niye benim başıma geldi? Neden? diye soruyor musunuz?” sözleri üzerine Ergül, “Evet aslında bu benim üçüncü trafik kazam. Biri ben beş yaşındayken ailemle oldu. Takla attık ama bana hiçbir şey olmadı. İkincisi stüdyodan geri dönerken oldu, birkaç yerim kırıldı. Bunda da fiziksel arazlarım oldu. Acilde kalmak zorunda kaldım bu nedenle cenazeye yetişemedim. Dediğim gibi bunun bir nedeni vardır elbet.” dedi.

Yaşadığı zor günlerde kendisine en çok müziğin iyi geldiğini söyleyen Ergül, “Bir süre müzik dinleyemedim de yapamadım da. Olaydan bir ay sonra zor bir yürüyüşe çıktım, o halde demoyu kaydetmeye gittim. O kayıt bana iyi geldi, çıktığımda gülümsüyordum” şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, “Hayat acısıyla tatlısıyla yaşamamız gelen bir yolculuk aslında. Her şeye rağmen hayatta kalabilmek amacımız. Mutluluğu ben belki de büyük ölçüde erkek arkadaşıma bağlamıştım. Ama hayat gösteriyor ki; mutluluğu bir insana ya da bir şeye bağlamamalısınız. O benim her şeyimdi. Ağlamak istemiyorum, dramatik olmasını istemiyorum. Yıllarca Google’da ağlayan Gülçin olarak kalmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.