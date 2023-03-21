FOX TV’nin salı akşamları yayınlanması planlanan yeni dizisi Gülcemal’den ilk tanıtım dün akşam yayınlandı.

Melis Sezen ve Murat Ünalmış‘ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, Ayda Aksel, Nilay Erdönmez ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı dizi, annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış)’in Deva (Melis Sezen) ile nefretle başlayıp giderek tutkulu bir aşka dönüşen hikayesini konu alıyor.

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