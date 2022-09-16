Günahkar, Zengin ve Yoksul gibi projelerde yer alan ve son olarak Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde hayat verdiği ‘Despina’ karakteriyle ekranlarda gördüğümüz 35 yaşındaki Gülcan Arslan, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık kendinden söz ettiriyor.

Bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen güzel oyuncu, çatıda verdiği siyah bikinili pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Gülcan Arslan’ın sosyal medyada yayınladığı bu fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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