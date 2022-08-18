Günahkar, Zengin ve Yoksul yapımları ile ismini duyuran oyuncu Gülcan Arslan, geçtiğimiz günlerde çıktığı yaz tatilinden İstanbul’a döndü. Tatil pozlarını İstanbul’a saklayan Arslan sosyal medyayı birbirine kattı.

Gülcan Arslan ortalığı kasıp kavurdu

Arslan, biriktirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından sırasıyla paylaşırken, siyah bikini tercih ettiği pozları ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Tatil pozlarıyla bol bol alev emojisi topladı. Bunun yanı sıra bir önceki tatilinde kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadı ama ikilinin ilişkisi çok geçmeden sonlandı.

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