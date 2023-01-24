Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz akşam İstanbul’da Nossa Costa verdiği konserle izleyicilerini büyüledi. Derin yırtmaçlı rengarenk elbisesiyle göz kamaştıran Ergen, Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan bir elbise tercih etti.

Seyircisiyle oldukça eğlenen 50 yaşındaki başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabında konsere ait pozlar paylaştı. Sevilen isim, paylaşımına “Heyooo. Rengarek bir hafta olsun mu? Az yiyip, az konuşup, bol çalışıp, kendimizi geliştirmenin daha iyi yollarına dalalım mı? Bilmediklerimizi öğrenmeye çalışıp, bizden daha iyi bilenleri okuyalım mı? Güzel filmler izleyip, şahane müzikler dinleyelim mi?” notunu ekledi.

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