Geçtiğimiz günlerde kalça estetiği yaptırdığı öne sürülen Gülben Ergen, konuya dair bir itirafta bulundu. Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; Gülben Ergen, Etiler’deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Gülben Ergen, “Hafta sonu Kahramanmaraş’a gideceğim. Çocuklar için orada toplanacağız, bir okul açacağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde kalça estetiği yaptırdığı öne sürülen Gülben Ergen, konuya dair bir itirafta bulundu.

Ünlü şarkıcı, “Ya ne alaka? Hastaneye gittim sadece, onu kalçaya bağladılar. Bu nasıl bir yaratıcılık acaba? Popom gayet normal, yazın tatilde görürsünüz” dedi.

Ergen, “Peki ileride yaptırmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Şimdilik pilatesle idare ediyorum ama küçülmezse ilerleyen zamanlarda yaptırırım.”