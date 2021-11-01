Gülben Ergen’den Hülya Avşar’a yanıt

Önceki gün GAİN’de bir programda sorulan soruya Gülben Ergen için, “demode” diyen Avşar’a Ergen’den yanıt geçikmedi.

Hülya Avşar‘ın açıklamalarının ardından Gülben Ergen’de sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Ergen paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notta, “Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Gülben Ergen’in fotoğraflı paylaşımı Hülya Avşar’a gönderme olarak ifade edildi.