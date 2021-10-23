Gülben Ergen’den arşivlik bir klip: Ciğerparem

Güzel şarkıcı Gülben Ergen 2017 yılında vokalliğini dostları ile yaptığı Ciğerparem klibini sosyal medya hesabından duyurdu. Ergen’e vokal olarak eşlik eden dostları Nihat Odabaşı, Ayla Çelik, Erdal Çelik, Onur Mete, Şahabettin Aydın’ın yaptığı kamera arkası olarak kaydedilip 2021 Kuruçeşme Arena konser görüntüleriyle birleştirilip klip haline getirildi.

Gülben Ergen’in Ciğerparem şarkısı

Ergen yaptığı paylaşımda, “Ah Ciğerparem yayında Stüdyoda nasıl okuduğumuzdan, konser sahnesine taşınan tüm doğal hallerimizle, arkadaşlarım, dostlarımla yeni klibimiz” ifadelerini kullandı.

“Arşivlik bir klip oldu”

Gülben Ergen, yönetmenliğini Safa Gülsoy’un yaptığı “Seni Kırmışlar” albümünün üçüncü klibi olan “Ciğerparem” şarkısı için, “Bende anısı çok büyük olan arşivlik bir klip oldu” diyerek duygularını dile getirdi.