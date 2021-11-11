Gülben Ergen nazara geldi!

Evinde geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini burkan Gülben Ergen, hastaneden paylaşım yaparak sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı olduğunu söylemişti.

“Topuklu ayakkabı bile giyemiyorum”

Ayağının son durumuyla ilgili açıklama yapan 49 yaşındaki Ergen, “Nazara geldim. Topuklu ayakkabı bile giyemiyorum. Yürümek zor oluyor” dedi.

Ünlü şarkıcının hayranları, Gülben Ergen’in ayakları için sosyal medya hesabı açtılar, hesabın şu anda yaklaşık 4 bin takipçisi bulunmakta.