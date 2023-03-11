Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem çevredeki 10 ili etkileyerek büyük yıkımlara sebep oldu. Binlerce vatandaşın evlerini hatta hayatlarını kaybettiği felaketin ardından yaptığı bağışlarla dikkat çeken Gülben Ergen, kurucusu olduğu ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneği ile afet bölgesindeki illere anaokulu yaptıracak. Ünlü isim, depremin ardından normalleşilerek paylaşımlar yapılmasına isyan etti.

Sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj yayınlayan Ergen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum! Nefret hayatımda düşmanıma bile hissetmediğim, bana ait olmayan bir duygu. Ama bu dönemde yatışmayan öfkemle, içselleştirdiğim acımla birlikte çok net hissediyorum! Hayata geri dönebilmeyi son derece gerekli bulurken henüz buna hazır hissetmiyor ve başaramıyorum. Normalleşmeye sürecine adapte olan herkesi tebrik ederken, bunu gözüme sokulmasını istemiyorum. Yaşa ama paylaşmayıver.”