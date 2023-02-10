Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonucunda gerçekleşen yıkımlarda şarkıcı Gülben Ergen de acı bir haber aldı.

Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin üyelerinden olan Serdar adındaki arkadaşının depremde hayatını kaybettiğini sevenleriyle paylaştı.

Gülben Ergen, arkadaşıyla beraber çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayarak, ”Serdar kardeşim, ikizi, annesi ve ablasının cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkarıldı. Sabır Allah’ım” ifadelerini kullandı.

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