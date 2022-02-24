Elif Hilal Taşçı

Dünyanın tüm kültürlerinde çok önemli bir yere sahip ve kullanımı çok eskiye dayanan bir çiçektir gül… Bu mucize çiçek hem fiziksel, hem ruhsal hem de enerjisel etkilere sahip.

Gelin bu etkilere birlikte bakalım;

50 bin yılı aşkın süredir sevginin ve güzelliğin sembolü olan gül, farklı formlarda kullanılmakta; nemlendirme metabolizmayı hızlandırma, sakinleştirme ve rahatlatma, akne tedavisi, C vitamini içermesi sebebiyle güneş ışınlarından koruma ve kabızlığın önlenmesi gibi birçok amaca hizmet etmektedir. Birçok tarihçinin Babil gibi eski medeniyetlerde kullanıldığını belirttiği gülsuyu, özellikle birçok kadının tercih ettiği doğal bakım yöntemlerinden biri. Düzenli kullanımda cildi yumuşatma ve aydınlatma gibi etkilere sahip olan gül suyu, aynı zamanda cilt tonunu eşitleme, güneş yanık ve lekelerinin giderilmesi, göz altı şişliklerinden kurtulma gibi amaçlarla da kullanılıyor.

Dişil enerjinizi yükseltin…

Gülün kullanımda diğer bir form olan gül yağı ise bir mucize niteliğinde. Afrodizyak etkili uçucu yağlardan olan misk, ylang ylang, sardunya ve öd ağacı yağı gibi gül yağı, dişil enerjiyi yükseltmesi açısından en fazla tercih edilen aromaterapi yağlarından biri.

Kalp ve damar sağlında, kardiyovasküler sistemde, mikrop öldürmede ve ateş düşürmede kullanılan gül yağı, dişil bir yağ olarak görülerek regl dönemi problemleri, PMS, adet gecikmesi, aşırı kanama gibi regl düzenleme etkisine de sahip.

Dişil enerjiyi arttırması ile ünlü olan gül yağı; Kalp çakrasını açma, geçmişle barışmayı kolaylaştırma, sevginin dengelenmesi, aşk durumlarında duygunun dengelenmesinde, sevgiyi verme ve almada olumlu etki sağlamakta. 320 Hz gibi çok yüksek bir frekans alanına sahip olan gül, enerji frekansını yükseltmekte. İşte bu sebepten ilişki kurma, kalbin esnekliği ve dokunma yeteneğinin merkezi sayılan kalp çakrası çalışmalarında gül yağı tercih ediliyor.

Mutluluk ve sevgi duygusunu tetikleyen gül yağı, pembe kuvars ile birleştiğinde etkisi artıyor. Siz de gül yağını cilde pembe kuvars kristali ile uygulayarak hayatınıza mutluluk ve sevgiyi çekebilir, kalp çakranızı harekete geçirerek enerji akışınızı dengeleyebilirsiniz.