Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız parmaklar sürekli kuruyabiliyor veya tüm yüzeylere temas halinde olduğundan dolayı hijyenik olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Düzenli bir şekilde maniküre gidiyor olmanız tırnaklarınızın güçlü olduğu anlamına gelmez. Cilt bakımı kadar bakım isteyen tırnakları nasıl mı güçlendireceğiz?

1. Kesim ve şekillendirme

Düzenli bir şekilde tırnakları kesmek ve şekillendirmek, tırnağınızın tüm yüzeyini eşit bir şekilde güçlendirmenin ilk adımıdır. Uzun tırnak kullanmayı seviyorsanız bile törpüleyerek uzatmak daha sağlıklı olacaktır.

2. Nemlendirme

Elleriniz kadar tırnak kenarlarınız, yani kütikülleriniz de neme ihtiyaç duyarlar. E vitamini yağı, tırnakları nemlendirir, besler ve güçlendirir. Bunun dışında takviyeler içi; tırnak bakım yağları, nemlendiriciler ve e vitamini yağını tercih edebilirsiniz.

3. Güçlendirme

Tırnaklarınızın sık kırılmasından şikayetçiyseniz sizlere bir kaç tavsiyemiz var; tırnak sertleştirici ve tırnak uzatıcı bazları denemelisiniz. Bunun yanı sıra kolajen ve biotin takviyesi de kullanabilirsiniz. Tırnak, önce güçlenir ve daha sonra uzamaya başlar.

4. Temiz ve kuru

Temiz tutmak tırnakların altında mikropların barınmasını önler. Uzun süre suya mağruz bırakılan tırnaklarda kırılmalar görülür bu yüzden yıkamak kadar nemlendirme önemlidir.

Yaren Aydın

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