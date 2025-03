Türkiye’nin süper içerik platformu TV+, sinema severler için tarihsel dramalardan fantastik yapımlara, dönem hikâyelerinden modern anlatılara kadar geniş bir seçki sunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, TV+’ın kütüphanesinde yer alan, güçlü kadın karakterlerin ve onların ilham verici hikâyelerinin anlatıldığı yapımlar da ayrıca dikkat çekiyor.

Tarihe yön veren kadın liderlerin hikâyelerini anlatan The Serpent Queen ve Becoming Elizabeth, dönem dramalarının en etkileyici örnekleri arasında yer alıyor. Oscar adayı, Altın Küre ve BAFTA ödüllü Samantha Morton’ın başrolünde yer aldığı The Serpent Queen, Fransa’nın en güçlü kraliçelerinden Catherine de’ Medici’nin iktidara yükselişini ekranlara taşıyor.

Özgün bir aşk ve ihanet hikâyesi sunan Dangerous Liaisons, Pierre Choderlos de Laclos’un aynı ismi taşıyan ve klasikler arasında güçlü bir yeri bulunan romanının uyarlaması. Yapımda Phantom Thread filmiyle Oscar’a aday gösterilen Lesney Manville ile Alice Englert yer alıyor.

Fantastik yapımları sevenler için ise Mayfair Witches ve Sanctuary: A Witch’s Tale, iyi bir seçim olarak öne çıkıyor. Anne Rice’ın ünlü romanından uyarlanan Mayfair Witches, güçlü bir cadı ailesinin varisi olduğunu keşfeden bir nöroloğun hikâyesini ekranlara taşıyor. Yapımda Hollywood’un popüler isimlerinden Alexandra Daddario izleyici karşısına çıkıyor. Orta Çağ’a göz kırpan ve modern bir İngiliz kasabasında büyücülükle suçlanan kadınların yaşadığı olayları anlatan Sanctuary: A Witch’s Tale ise Elaine Cassidy ve Hazel Doupe’yi izleyiciyle buluşturuyor. Başrolünde Aimee Lou Wood’un yer aldığı Daddy Issues da günümüz ilişkilerini ve kadın kimliğini mizahi bir dille ele alarak hem eğlenceli hem de düşündürücü bir anlatım sunuyor.