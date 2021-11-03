Gucci’den sevgi geçidi
Hollywood Bulvarı‘nın kapatıldığı, Hollywood efsanelerinden ilhamla hazırlanan, büyüleyici şovun ardından Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele, “Bir rüyanın gerçekleşmesi, benim için büyük, harika, uçsuz bucaksız bir duygu” ifadelerini kullandı.
Michele‘nin basın notlarında “yeni bir çağdaş kozmogonin putları” olarak tanımladığı, Hollywood ve oyuncularından esintilerle gerçekleşen defilede; Macaulay Culkin, Jodie Turner-Smith ve Jared Leto gibi gerçek Hollywood starları sırayla podyuma çıktı.
Marka yaptığı bir açıklamada, Gucci‘nin pandemi sonrası yeniden doğmaya hazır olan, Los Angeles’ta yaratıcılık ve kültürün kesişimini vurgulamaktan gurur duyduklarını söyledi. “Gucci’nin Gucci Equilibrium tarafından desteklenen Changemakers (Fark Yaratanlar) programının bir parçası olarak Gucci, şehrin sorunlarından; evsizlik ve akıl sağlığı konularına yönelik bir bağışla Los Angeles ve Hollywood topluluklarına destek sağlayacak.
Fotoğrafçı Emily Malan tarafından sahne arkasında çekilen pozlar ise göz kamaştırır nitelikteydi.