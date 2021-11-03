Gucci’den sevgi geçidi

Hollywood Bulvarı‘nın kapatıldığı, Hollywood efsanelerinden ilhamla hazırlanan, büyüleyici şovun ardından Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele, “Bir rüyanın gerçekleşmesi, benim için büyük, harika, uçsuz bucaksız bir duygu” ifadelerini kullandı.

Michele‘nin basın notlarında “yeni bir çağdaş kozmogonin putları” olarak tanımladığı, Hollywood ve oyuncularından esintilerle gerçekleşen defilede; Macaulay Culkin, Jodie Turner-Smith ve Jared Leto gibi gerçek Hollywood starları sırayla podyuma çıktı.