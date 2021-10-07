Gucci’den Bir İlk: Far Paleti

Gucci Beauty ilk kez far paleti çıkararak bizleri sevindirdi.

Yakın zamanda 100. yılını kutlayan İtalyan moda evi Gucci dünyanın en ünlü ve prestijli markalarından biri olarak kabul edilmekte. Valiz üretimiyle başlayan markanın logosu, kurucusu Guccio Gucci’nin adının baş harflerinden gelir. Zamansız tasarımlara, yüksek kaliteye ve kültürel mirasa sahip olan Gucci ilk kez far paleti çıkardı. Far paleti 12 renge sahip.

Saten, metalik ve mat olmak üzere üç farklı dokudan oluşan bu palet “Palette Beauté Des Yeux Floral” ismine sahip. Her renk bol pigmente sahip. Far paletinin kapağının vintage çiçek desenli geri kalanı ise altın renginde olması gözleri de tatmin eden bir görünüm sağlıyor.

Yazı Miray Akbaş