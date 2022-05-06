Alessandro Michele’nin 2015 yılında kreatif direktörlüğe başlamasıyla yükselişe geçen Gucci, ABD’deki seçili mağazalarında müşterilerinden kripto para kabul ederek dijital dünyaya adım atıyor. Sayılı miktardaki mağazalarda denenmeye geçecek olan uygulama, yazın sonuna kadar New York, Los Angeles, Las Vegas ve Atlanta’daki mağazalarda başlayacak. Gucci, kripto para uygulamasında Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi birimleri kabul edecek.

Müşteriler QR kod kullanarak ödemelerini kolayca kripto para cüzdanlarından gerçekleştirebilecekler. Bu yeni uygulama hakkında Gucci’nin CEO’su Marco Bizzarri “Bu tür bir seçeneğin olmasını tercih eden müşteriler için kripto para kullanımına geçilmesi, oldukça doğal bir evrim” açıklamasını yaptı.