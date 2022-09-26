Dünyaca ünlü moda devi Gucci, İtalya’da düzenlenen Milana Moda Haftası kapsamında yaptığı defile için oldukça dikkat çekici bir manken seçimi yaptı. Önceki gün yapılan defilede 68 tek yumurta ikizi el ele yürüdü. İlk etapta aynalı bir duvarla ortadan ayrılmış podyumda ayrı şekilde yürüyen ikizler, daha sonrasında aradaki duvar kaldırılarak ele ele tutuşarak yan yana boy gösterdi.

Gucci, bu 136 modeli ABD’nin Ohio eyaletinde ağustosta düzenlenen “İkizler Günü” etkinliği için gönderilen gizli keşif ekibiyle buldu.

Bu defileyi “ikiz annelerine”, annesi Eralda ve annesinin ikiz kız kardeşi Giuliana’ya adadığını söyleyen Gucci’nin ve defilenin kreatif direktörü Alessandro Michele, kendisini yetiştiren iki kadının “sihirli bir şekilde çoğalmış gibi” olduğunu ifade etti.

İkiz kardeşliği “güç” olarak değerlendiren ünlü modacı, ikizlerin aile ve toplumda “bağ dokusunu” hatırlattığını dile getirdi.

“Podyumları bir tiyatro sahnesi olarak kullanıyorum ve moda, ötekilik fikrine güçlü bir şekilde hitap ediyor.” diyen Michele, daha önceki defilelerinde de bebek ejderhalar ve balmumu kafalar gibi sıradışı gösteriler düzenleyerek yine ilgi odağı olmuştu.

Gösteriden önce davetlilere psikolojik test dağıtıp tamamlamalarını isteyen Michele, bu tercihinin nedenini “Bu gösteri, kendi içinizi kazdığınızda ne bulduğunuzla ilgili, bu yüzden hepinizi buna hazırlamak istedim” olarak açıkladı.

Ünlü modacı, ikizler gösterisi için “Hepimizin başka bir yanı var ve bazen o kişiyle tanışıp el ele tutuşuyoruz” sözlerini kullandı.

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