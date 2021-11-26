Lüks Fransız moda evi Gucci‘nin CEO’su Marco Bizzarri yaptığı açıklamada, 2021 gelirlerinin pandemi öncesi seviyeleri olan 2019 ile paralel veya az oranda daha yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi.

Gucci, Love Parade

Gucci satışları 2019 sonunda toplam 9,63 milyar Euro değerinde.

Milano Pambianco moda konferansında konuşan Marco Bizzarri, geçen yıla oranla defilelerinin sayısını düşüren Gucci’nin Şubat ve Eylül 2022’de Milano moda haftasında koleksiyonlarını sunmaya devam edeceğini ve ilkbahar döneminin sonlarına doğru ilave bir defile daha gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.