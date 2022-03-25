Doğal, şık, feminen ve özgün kadınlardan ilham alınarak oluşturulan adLx Raisa Vanessa koleksiyonu özel bir defile ile tanıtıldı. Güneşin altın sıcağının renkli dünyasıyla buluşturulduğu yeni koleksiyon hakkında, Adil Işık Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık; “ Bahar aylarını yaşadığımız ve heyecanla beklediğimiz yaz için adL kadınına rengarenk ve ışıltılı bir koleksiyon sunmaktan son derece mutluyuz. Raisa ve Vanessa ile iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor ve her yeni koleksiyonda kadın ruhunu daha iyi anlayan, ona dokunan tasarımlara ulaşmak son derece gurur verici” olduğunu ifade etti. Raisa Vanessa markasının sahipleri ve kreatif direktörleri Raisa Sason ve Vanessa Sason ise; “Yazın canlı ruhunu, adL’nin renkli dünyası ile buluşturduğumuz, Raisa Vanessa’nın özgün dilini adL’nin rengarenk paleti ile anlattığımız bu koleksiyonla yine adL ile olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

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