Hollywood, büyük bir grev dalgasıyla çalkalanıyor. 63 yıl sonra ilk kez Hollywood’da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.

1960’tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde, yüzlerce oyuncu Los Angeles’taki Warner Bros, Paramount, Netflix, Disney, Amazon, Sony, 20th Century Fox ve Sunset Gower gibi büyük film ve televizyon stüdyolarının önünde toplandı.

Oyuncular Birliği (SAG-AFTRA) grevinin başlamasıyla “Deadpool 3”ün çekimleri durduruldu ve oyuncular grev sıralarında Yazarlar Birliği (Writers Guild of America) üyelerine katıldı. Böylece Ryan Reynolds ve Hugh Jackman’ın başrolde yer aldığı Marvel yapımı devam filmi, yeni grevden etkilenen ilk büyük yapımlardan biri oldu.