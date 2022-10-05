Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Green Card başvuruları, bugün itibariyle başlıyor. ABD’de oturma ve çalışma hakkı kazanmak isteyen on binlerce vatandaş “Green Card başvurusu nasıl yapılır?”, “Green Card başvuru şartları neler?” gibi sorulara cevap arıyor. İşte 2022 Green Card başvurusu ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Green Card nedir, ne işe yarar?

Green Card sahibi olan kişiler yaşam boyu Amerika Birleşik Devletleri’nde oturma ve çalışma hakkına sahip olur. Green Card sahipleri, ABD’de oy kullanmak haricinde Amerikan vatandaşları ile aynı haklara sahiptir. Amerika’da ailesiyle beraber yaşayabilir, iş kurabilir hatta istenirse memur dahi olabilir. Ayrıca ABD’de 5 yıl boyunca yaşadıktan sonra tam vatandaşlık hakkına sahip olur.

Green Card başvuru tarihleri ne zaman?

Amerikan büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre; 2022 Green Card başvuruları 5 Ekim – 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacak.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuruları, ‘DV Lottery (Çeşitlilik Vizesi Çekilişi)’ web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılır. Green Card başvuru sitesi İngilizce bir arayüze sahip olduğu için bütün soruların doğru anlaşılıp, hatasız bir şekilde cevaplanması gerekmektedir.

2022 Green Card başvuru sayfası için buraya tıklayınız.

Green Card başvuru şartları nelerdir?

Green Card başvurusu yapacak olan kişilerin aşağıda sıralanan şartlara dikkat etmesi gerekiyor.

Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak

5 yıl içerisinde uzmanlık veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl boyunca çalışmış olmak.

Aynı kişi birden fazla başvuruda bulunamaz aksi takdirde kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Başvuru sırasında kullanılacak fotoğrafın istenen özelliklere uygun olarak siteye yüklenmesi gerekmektedir.

18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. 18 yaşından küçükler velileri ve gözetimiyle başvuru yapabilir.

Büyükelçilik tarafından belirlenen tarihler arasında başvurular gerçekleştirilmelidir.

Başvuru sonrası verilen numaranın saklanması gerekmektedir.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçları, son başvuru gününden sonra (https://dvprogram.state.gov) sitesindeki ‘Katılımcı Durum Kontrolü’ sayfasından, başvuruyu gerçekleştirdikten sonra verilen numaranın girilmesiyle öğrenilecek.

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilmek gerekir mi?

Green Card başvurusu için İngilizce konuşma zorunluluğu yoktur, fakat çekiliş sonucunda uygun görülen kişilerin İngilizce yeterliliğinin sağlanması gerekecektir.

Green Card başvuru ücreti ne kadar?

5 Ekim saat 19:00’da başlayıp 8 Kasım 19:00’da sona erecek olan Green Card başvuruları tamamen ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Ancak çekiliş bittikten sonra Green Card almaya hak kazanan kişilerin, ABD’ye gitmek için bazı belge ve evraklar için ödeme yapması gerekir.

İlginizi çekebilir: 59. Altın Portakal Film Festivali kapsamında Sinema Okulu başvuruları açıldı!