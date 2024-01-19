Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Green Card başvuruları, bugün itibariyle başlıyor. ABD’de oturma ve çalışma hakkı elde etmek isteyen yüz binlerce vatandaş “Green Card başvurusu nasıl yapılır?”, “Green Card başvuru şartları neler?, Green Card başvuru sonuçları ne zaman?” gibi sorulara cevap arıyor. İşte 2024 Green Card başvurusu ile ilgili bilinmesi gereken her şey…

Green Card nedir, ne işe yarar?

Green Card sahibi olan kişiler yaşam boyu Amerika Birleşik Devletleri’nde oturma ve çalışma hakkına sahip olur. Green Card sahipleri, ABD’de oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile aynı hakları elde eder. Amerika’da ailesiyle beraber yaşayabilir, iş kurabilir hatta istenirse memur dahi olabilir. Ayrıca ABD’de 5 yıl boyunca yaşadıktan sonra tam vatandaşlık hakkına sahip olur.

Green Card başvuru tarihleri ne zaman?

Amerikan büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre; Green Card başvuruları her yılın sonbahar aylarında açıklanıyor. Örneğin 2023 başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü başlatılmış ve 7 Kasım tarihinde sona ermişti. Bu yüzden 2024 Green Card başvuruları da yine bu tarihlere yakın bir zamanda başlayacaktır.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuruları, ‘DV Lottery (Çeşitlilik Vizesi Çekilişi)’ internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılır. Green Card başvuru sitesi İngilizce bir arayüze sahip olduğu için bütün soruların doğru anlaşılıp, hatasız bir şekilde cevaplanması gerekmektedir.

2024 Green Card başvuru sayfası için buraya tıklayınız.

Green Card başvuru şartları nelerdir?

Green Card başvurusu yapacak olan vatandaşların aşağıda yer alan şartlara dikkat etmesi gerekiyor.

Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak

5 yıl içerisinde uzmanlık veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl boyunca çalışmış olmak.

Aynı kişi birden fazla başvuruda bulunamaz aksi takdirde kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Başvuru sırasında kullanılacak fotoğrafın istenen özelliklere uygun olarak siteye yüklenmesi gerekmektedir.

18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. 18 yaşından küçükler velileri ve gözetimiyle başvuru yapabilir.

Büyükelçilik tarafından belirlenen tarihler arasında başvurular gerçekleştirilmelidir.

Başvuru sonrası verilen numaranın saklanması gerekmektedir.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçları, son başvuru gününden sonra (https://dvprogram.state.gov) sitesindeki ‘Katılımcı Durum Kontrolü’ sayfasından, başvuruyu gerçekleştirdikten sonra verilen numaranın girilmesiyle öğrenilecek. 2023 Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilmek gerekir mi?

Green Card başvurusu için İngilizce konuşma zorunluluğu yoktur, fakat çekiliş sonucunda uygun görülen kişilerin İngilizce yeterliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Green Card başvuru ücreti ne kadar?

Green Card başvuruları tamamen ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Ancak çekiliş bittikten sonra Green Card almaya hak kazanan kişilerin, ABD’ye gitmek için bazı belge ve evraklar için ödeme yapması gerekir.