Yeni aşkı Jesse Ruherford ile olan birlikteliğiyle gündemde yankı uyandıran 21 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, şimdi ise takıntılı hayranıyla başı dertte. Eilish, Christopher Anderson adındaki takıntılı hayranı için Los Angeles’ta ailesinin yaşadığı eve izinsiz girmesi sebebiyle uzaklaştırma kararı çıkarttı. Gözaltına alınan davetsiz misafirin geçtiğimiz ay defalarca ailesinin yaşadığı eve girmeye çalıştığı da ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerinde belirtilene göre Eilish, Anderson’ın kendisine ilan-ı aşk ettiğini ve kendisiyle tanışmak istediğini öne sürdü. Takıntılı hayranının kendisinde korku ve tehlike yaşattığını belirten yıldız, kendini güvende hissetmediği gerekçesini sundu.

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