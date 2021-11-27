Gpon nedir? Gigabit Pasif Optik ağ anlamına gelir. Gpon, fiber optik yoluyla iletim için bir standarttır ve özellikle hızlı İnternet sağlar. Gpon teknolojisi, ITU-TG.984.x standardını temel alan pasif, optik olarak entegre, geniş bant erişim standardının en yeni neslidir. Yüksek bant genişliği, yüksek verimlilik, geniş kapsama alanı ve kapsamlı kullanıcı ara yüzleri gibi birçok avantajı vardır. Çoğu operatör, geniş bant ve erişim ağı hizmetlerinin kapsamlı bir dönüşümünü uygulamak için ideal bir teknoloji olarak görüyor. GPON, ilk olarak Eylül 2002’de FSAN organizasyonu tarafından ortaya atıldı. Bu temelde, ITU-T, Mart 2003’te ITU-T G.984.1 ve G.984.2’nin formülasyonunu tamamladı ve Şubat ve Haziran 2004’te G.984.1 ve G.984.2’i ortaya konuldu. 984.3 standardizasyon. Gpon standart ailesi sonunda bu şekilde oluşturuldu. Gpon teknolojisine dayalı cihazların temel yapısı mevcut pon ile benzerlik gösterir. Ayrıca santralde optik hat terminali ve kullanıcı tarafında optik ağ terminali veya optik ağ biriminden oluşur. Optik dağıtım ağı ve ağ yönetim sisteminden oluşan cam elyaf (SM fiber) ve pasif ayırıcı bulunur.

Gpon Çalışma Prensibi

Ağ operatöründeki optik hat terminali ve müşterideki optik ağ sonlandırma aktif ekipman parçalarıdır ve bir güç kaynağı gerektirir. Ayırıcılar (birleştiriciler olarak da adlandırılır), basit dağıtım ve toplama işlevine sahip pasif bileşenlerdir. Bir Gpon OLT ekipmanına birkaç kart (devre kartı) yerleştirilebilir ve bir kartta birkaç Gpon bağlantı noktası bulunur. Bir Gpon bağlantı noktası, B Sınıfı Gpon’da 32’ye kadar son müşteri ve C Sınıfı Gpon’da 64’e kadar son müşteri sağlar (Gpon ayrıca Gpon bağlantı noktası başına 128 bölmeye izin verir, ancak bugün eğilim 32, maksimum ise 64 bölmeye yöneliktir). Bir Gpon bağlantı noktasından gelen ışık sinyalleri, ayırıcılar aracılığıyla tüm çıkışlara simetrik olarak dağıtılır. Bu, birkaç Ont’nin (optik ağ sonlandırma) aynı ışık sinyalini aldığı anlamına gelir. Veriler şifrelenir ve her Ont yalnızca verilerinin şifresini çözebilir. Kablolu TV ağları gibi “noktadan çok noktaya” bir sistemdir. Gpon ağındaki güvenlik yönleri, ITU-T Gpon standardında (G.984.1, G.984.2, G.984.3 ve G.984.4) sabitlenmiştir. GPON, çift yönlü tek fiber sistemdir. Bu, aşağı ve yukarı akışların aynı anda iki ayrı dalga boyu ile bir fiber üzerinden iletildiği anlamına gelir; aşağı akış için dalga boyu 1490 nm ve yukarı akış için dalga boyu 1310 nm. Ayrıca, 1550 nm dalga boyu video indirme için kullanılabilir. (TV sinyalleri için aşağı akış).

Gpon, FTTH Ağlarında Neden Bu Kadar Popüler?

Gpon, ITU-T Tavsiye Serisi G.984.x tarafından tanımlanır. Yalnızca etherneti değil, ATM ve TDM trafiğini de (PSTN, ISDN, E1 ve E3) taşıyabilir. ATM PON (APON) ve geniş bant PON (BPON) ile karşılaştırıldığında bant genişliğinde bir artışı temsil eder. Üçlü oyun servisleri, yüksek bant genişliği ve uzun menzil (20km’ye kadar) desteği ile Gpon, başta FTTx olmak üzere birçok senaryoda kullanılabilir.