Önceki gün objektiflere takılan Tuba Büyüküstün, Murat Boz ve Seda Bakan ile başrollerini paylaştığı ‘Zeytin Ağacı’ dizisi hakkında konuştu. Ünlü isim, “Devamı geliyor. Yine Ayvalık’ta mı çekilecek bilmiyorum. Ekip ve oyuncu arkadaşlarım çok tatlı ve işlerinde çok iyi isimler” ifadelerini kullandı.

İkiz çocukları Maya ve Toprak ile ilgili konuşan oyuncu, “Eğitimleri gayet güzel, daha çok küçükler, mesleki anlamda ne tercih edecekler hiç karışmıyorum. Tabii ki idealleri var ama bunu konuşmak için henüz çok erken” dedi.

17 yaşındaki köpeği Korsan’ı kaybeden Büyüküstün, “Ne diyebilirim ki, çok üzücü oldu” şeklinde konuştu Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan ağlarken çektiği fotoğrafını paylaşan Tuba Büyüküstün, “Özel bir nedeni yok, içimden geldi diyelim” diyerek merak uyandırdı.