Gözde Kocaoğlu 6 yıllık ilişkisine son noktayı koydu

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Yerden Yüksek’, ‘Babil’ ve ‘Aşk Laftan Anlamaz’ gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Gözde Kocaoğlu, uzun zamandır sevgili olduğu Demir Yağmur ile 2015 yılında dünya evine girmişti. Çiftin mutlu başlayan birliktelikleri maalesef çok uzun sürmedi.

Başarılı oyuncu Gözde Kocaoğlu, eşi Demir Yağmur ile evliliklerinin altıncı ayında İstanbul Aile Mahkemesi’ne giderek boşanma davası başvurusunda bulunmuştu. Gözde Kocaoğlu ve Demir Yağmur’un dün görülen boşanma davası yaklaşık 10 dakika sürdü. Çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar veren Mahkeme, protokolü göz önünde bulundurarak çocuklarının velayetini anneye verilmesine hükmetti.