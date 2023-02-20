Son olarak Senden Daha Güzel dizisiyle seyirci karşısına çıkan Gözde Kaya, sosyal medya hesabından köpeklerin zehirlenmesi ile ilgili yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Kaya, “Zehirlenme vakaları artmış, yoğun bakımda yatan birçok köpek var. Caddebostan sahilde de zehirlenen birçok köpek olmuş, oralara da fare zehri yaymışlar. Köpeklerinizle yürüyüş yaparken sokaktaki yemek kaplarından uzak tutun.” sözleriyle köpeklerin zehirlendiğini iddia etti. Güzel oyuncunun paylaşımına birçok destek mesajı gelirken Eda Ece de sessiz kalmadı. Ece, “Bunu yapanlar; siz insan değilsiniz, yaşama hakkına saygınız yok. Merhametsizsiniz, canisiniz. En büyük tehlike sizsiniz, onlar değil. İşte kötülük bu.” yazarak sosyal medya üzerinden isyanını etti.

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