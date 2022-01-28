Uzmanlar, düzenli bir şekilde devam eden göz seğirmelerinin bir çok önemli hastalığın habercisi niteliğinde olduğunu söylemektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar göz seğirmesinin kişide sürekli devam etmesi halinde hipermetrop, astigmat ve miyop gibi ciddi göz hastalıklarıyla karşılaşabileceğini gösteriyor.

Göz seğirmesi nedir?

Göz seğirmesi kontrol edemediğiniz bir göz kası veya göz kapağı spazmı veya hareketidir.

Genellikle üst kapakta bir seğirme meydana gelir, ancak hem üst hem de alt kapaklarda olabilir.

Çoğu insan için bu spazmlar hafiftir ve göz kapağında hafif bir çekme hissi verir. Bazıları ise, her iki göz kapağını da tamamen kapanmaya zorlayacak kadar güçlü bir spazm yaşayabilir. Bu spazmlar tipik olarak bir veya iki dakika boyunca birkaç saniyede bir meydana gelir.

Göz seğirmesi neden olur?

Göz kapağı seğirmesi genellikle ciddi bir sağlık sorununun işareti değildir, ancak bazı durumlarda ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Neyse ki, göz kapağı seğirmeleri herhangi bir tedavi olmaksızın sıklıkla kendi kendine durur.

Göz seğirmesine neden olabilecek tıbbi durumlardan bazıları şunlardır:

Blefarospazm: Sinir sisteminde, iki gözün birden fazla kırpılmasına ve istemsiz kapanmasına neden olan bir durum. Blefarospazm bazen beynin bazal ganglion adı verilen bir bölümündeki bir sorunla bağlantılıdır ve bu kalıtsal olabilmektedir.

Hemifasiyal spazm: Bu durum, göz kapakları da dahil olmak üzere yüzün bir tarafında kasların kasılmasına neden olur. Hemifasiyal spazmın, fasiyal sinirin tahrişinden kaynaklandığına düşünülmektedir.

Göz kapağı miyokimisi: Genellikle bir gözü içeren ve blefarospazmdan daha az şiddetli olan farklı bir durumdur.

Göz seğirmesine ne sebep olur?

Daha önce bahsedilen tıbbi rahatsızlıklar dışında çeşitli faktörler seğirmeye neden olabilir.

Göz seğirmesine neden olabilecek çevresel faktörlerden bazıları şunlardır:

Gözlerin tahrişi veya kuruluğu

Bilgisayar başında fazla vakit geçirmek

Uyku eksikliği

Çok fazla stres

Uzun süre kitap okumak

Fazla kafein tüketimi

Göz seğirmesinden kurtulmak için ne yapmalıyım?

Göz seğirmesinden kendi başınıza kurtulabilmek için deneyebileceğiniz şeylerden birkaçı; daha fazla uyku, daha az kafein ve stres seviyenizi yönetmektir. Gözleriniz ışığa karşı çok hassassa renkli (özellikle FL-41 adı verilen gül rengi) gözlükler kullanmak göz seğirmesi için yardımcı olabilir.

Bir doktordan yardım almaya karar verirseniz, olası tedaviler arasında gözlerinizin kurumasını önlemek için göz damlaları veya seğiren kasları zayıflatmak için botulinum toksini enjeksiyonları yer alır.

Göz seğirmesi için ne zaman doktora görünmeliyim?

Genel olarak, aşağıdaki sorunlarla karşılaşırsanız hekiminizle görüşmek iyi bir fikir olacaktır.