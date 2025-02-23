2’si 1 arada göz mükemmelleştirici bir tedavi oluşturan Eye Care Concealer göz halkalarının renginden sorumlu pigmentleri azaltıp daha parlak ve dinlenmiş bir göz çevresine sahip olmanıza katkıda bulunuyor. Eye Care Concealer göz çevresindeki yorgunluk belirtilerini anında gizleyip belirgin şekilde düzeltiyor. Aktif bileşenlerden oluşan zengin formülüyle koyu halkaları önleme, şişkinliği giderme, yumuşatma ve dolgunlaştırma etkileri sunan ürün gün boyu konfor sağlıyor.

Göz çevresindeki kasvetli koyu görünümü azaltan Biologique Recherche Eye Care Concealer, göz çevresini daha aydınlık, canlı, pürüzsüz ve nemli bir görüntüye kavuşturuyor. Yorgunluk belirtilerine karşı cildinizin vazgeçilmez müttefiki olacak Eye Care Concealer’a Biologiqie Recherche’nin resmi satış kanalı @between_individuals instagram hesabından ulaşabilirsiniz.