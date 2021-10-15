Göz çevresi bakımına dair merak edilenler

Tekrarlayan mimik hareketlerimiz zamanla göz kenarlarında ince çizgiler oluşmasına sebep olabiliyor. İlerleyen dönemde göz altı ve yanak ortasında bulunan kemik ve yağ dokusundaki kayıplar göz altında çukurlaşmalara, bazen de torbalanmaya yol açabiliyor. Cildin ince olması alttaki kas ve damarların renginin yansımasına neden olabileceği gibi yapısal olarak da göz çevresindeki deri koyu renk olabiliyor. Tüm bu durumlar kişinin yorgun algılanmasına neden olabiliyor. Kişiye özel ihtiyaca göre tedaviler sunan Bizim Klinik uzmanları Dr. Ömür Tekeli ve Dr. Evşen Altunay, ameliyatsız çözümlerle rahatsızlık duyduğumuz sorunları gideren uygula-malar sunuyor.

Yenilenme zamanı

İnsanların ruhsal ve fiziksel olarak iyi hissetmeleri için yenilikler sunan Bizim Klinik; göz çev-resinde meydana gelen değişimler için ileri düzey teknolojik cihazlar ile kişinin ihtiyacı olan uygulamaları bulmanıza olanak tanıyor. Yenilenmeyi düşünen danışanları için uygulamalar-dan bahseden Bizim Klinik uzmanları Dr. Ömür Tekeli ve Dr. Evşen Altunay; “Göz çevremizde oluşan, kaz ayakları dediğimiz ince kırışıklıklar, tekrarlayan mimik hareketlerine bağlı oluşu-yor. Botulinum Toksin uygulaması göz çevresi kasını gevşeterek ince çizgilerden kurtulmayı sağlıyor. Son dönemde ismini sıklıkla duyduğumuz Saten Dolgu uygulaması ise, incelmiş de-riyi kalınlaştırarak derinin daha zor kırışmasını ve deri altından damar ve kas yapılarının daha az görünmesini sağlıyor. Göz altındaki yapısal koyulaşmalarda ise Mezoterapi dediğimiz özel içerikler koyulaşmaların azalmasına destek oluyor. Göz altı çukurları hızlı bir kilo kaybı sonra-sı çok genç yaşlardan itibaren görülebileceği gibi zamanla yağ doku ve kemik dokunun kay-bıyla da oluşabilir. Bu kayıpları telafi etmek göz altı çukurlarının onarımını sağlamak için Hyaluronik Asit dolgu yapılması mümkün. Göz etrafındaki derinin elastikiyetini kaybetmesiy-le oluşan deri fazlası ve göz kapaklarındaki sarkma ise Smooth Eye Lazer uygulaması ile ameliyatsız azaltılabilir” olduğunu aktardı.