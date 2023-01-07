5 yıl aranın ardından YouTube’da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün yarışmacıları her yaptıklarıyla konuşulmaya devam ediyor. Lüks hayatı ve estetikleriyle dikkat çeken Cansel Ayanoğlu’nun yıllar önceki müstehcen görüntüleri ifşa oldu.

Süper mini etekli videoları sosyal medyada yayılan fenomen yarışmacı, Instagram hesabından bir açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Ayanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Geçmişte olan şeyleri paylaşınca elinize ne geçti zavallılar? Bacak ya da göğüs dekoltesi ne zaman ifşa adı altında değerlendirildi. Ya da başka bir şey oldu? 8 yıl önceki reşit olmayan bir kızın videolarını ifşalamak ne kadar doğru? Çocukluk zamanlarında eğlencesine yaptığım yayınlar kimseyi ilgilendirmez. Her zaman yaptıklarımın arkasındayım. Hukuki süreç başlatılmıştır. Tek tek avukatı ilgileniyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz aşkolar. Unutmayın bana da bir şey olmaz.”