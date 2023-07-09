Yoğun konser maratonuna devam eden Mabel Matiz, 1 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Matiz’i izlemeye gelenlerin arasında yakın arkadaşı Gaye Su Akyol da vardı. Konser sonrası kuliste bir araya gelen iki şarkıcı, video çekerek öpüştü.

Videoyu paylaşan Mabel Matiz’in hayranı, gelen eleştirilerin ardından şarkıcı Gaye Su Akyol ile Matiz’in dostluklarının 2003 yılına dayandığını ve ikilinin çok yakın arkadaş oldukları söyledi.

Video kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım görüntülerde bir sıkıntı görmediklerini söylerken bir kısım da iki arkadaşın öpüşme görüntüsüne tepki gösterdi.