Sneakerlar, görünümümüzün en önemli parçalarında biri. Bu nedenle de moda endüstrisinde büyük bir alan kaplarken, tasarımcıların da öncelik verdiği bir sektör oluyor. Bu listede de göreceğiniz gibi, bir sneakerı benzersiz kılan tek şey ilginç bir görünüm değil. Elbette, bazı ayakkabılar yüzünüzü buruşturmanıza neden olacak şekilde görünüyor. Ancak bazıları sahip olduğu özel fonksiyonları göstermesi için dikkatlice tasarlanmış. Burada bulunan her spor ayakkabı, kendi yollarıyla son derece benzersiz olma özelliğini taşıyor.

İşte görebileceğiniz en eşsiz 10 sneaker tasarımı:

1- CCP Drip Trainers

2- Adidas Kobe Two

3 – Rick Owens “Sailboat”

4- Adidas JS “Animals”

5- Puma Urban Swift

6- Pyer Moss The Sculpt

7- ICARUS-4 Space Sneaker

8- Onitsuka Tiger Okatabi

9- CAMPER x DDP

10- Yeezy Foam Runners

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