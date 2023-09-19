Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne bir değeri daha eklediklerini duyurarak sevincini paylaştı. Ankara’nın tarihi zenginliklerinden Gordion Antik Kenti, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında “Dünya Mirası” olarak kabul edildi. Bu kararla Türkiye, UNESCO listesine 20. kültürel mirasını eklemiş oldu.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Ersoy, konuşmasında “Ancak, daha bitmedi! UNESCO’dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu’nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haberle inşallah Dünya Mirası Listesi’ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.