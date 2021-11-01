Google’den sahne emekçilerine müjde

Google.org, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi üstleneceği projeye 275 bin dolarlık hibe ile katkı sağladı.

Ataşehir’de DasDas’ta yapılan tanıtım toplantısına Google Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Sırma Süren, “Google’ın 15 yıldır dijitalleşme yolculuğunda Türkiye’nin yanında olmayı hedefleyerek, bu kapsamda birçok projeyi hayata geçirdiğini” söyledi.

“275 bin dolarlık bir hibe”

Süren proje ile ilgili bilgi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü, “Bu projenin teklifi gelince biz çok heyecanlandık. Google.org üzerinden 275 bin dolarlık bir hibeyle, projeye destek olmak üzere yola çıktık. Aslında bizim projeye katkımız, sahne emekçilerinin bu alanda dijital beceriler kazanması ve dijital kapasitelerinin geliştirilmesi için oluşacak eğitim programının mümkün olması noktasında oldu.”