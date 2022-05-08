Google, bir hack veya veri ihlalinde ele geçirilmiş olabileceğini bildiği şifreleri otomatik olarak değiştirmek için Duplex on the Web teknolojisini kullanarak Android için Chrome kullanıcılarını güvende tutacak bir güncelleme yayınladı.

Araç ilk olarak Google I/O 2021’de duyurulmuştu. Güncelleme ile birlikte Android kullanıcıları tarafından kullanılabilir gibi görünüyor.

TRT Haber’de yer alan habere göre, Android’deki Chrome’un kullanılmış bir şifrenin ihlalde göründüğünü algıladığını belirten bir iletişim kutusu uyarısı gösteriyor ve “Otomatik olarak değiştir” seçeneği sunuyor.