Gonca Vuslateri’nin Saçlarına Ne Oldu?

Oynadığı dizi ve filmlerde bir çok rolden role giren sempatik oyuncu Gonca Vuslateri bu seferde ünlü modacı için kılık değiştirdi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hakan Akkaya aylardır üzerinde çalıştığı tasarımları New York’daki showroomunda yer alması için ,fotoğraf sanatçısı Selim Akar’ın kadrajından Gonca Vuslateri’nin seksi pozları gündeme geldi…

Makyaj Sanatçısı Burçin Göksu’nun yaptığı makyajda Vuslateri’nin saçları ve kaşları tamamiyle silik bir görüntüye ulaşıltırdı. Fotoğraflarda kendini gören güzel oyuncu Gonca Vuslateri; ”’Kendini olduğu gibi kabul etmek kendi hikayenin arkasında durmakla başlar’ mesajını yüklediğimiz bir çekim yapmak istedik.” dedi.

Yazı Funda Güneş