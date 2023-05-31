Son olarak ‘Sıcak Kafa’ isimli yapımda rol alan Gonca Vuslateri, tiyatro ile tanışmasının çocukluk döneminde annesinin desteğiyle olduğunu söyledi. Ünlü isim konuyla ilgili konuşmasında “Ben hiç çocuk oyunu seyretmedim. Yıldız Kenter’den Maria Callas’ı seyrederek başlasam desem yeridir” dedi.

Öğrenim aldığı yıllardan profesyonel olarak tiyatroyla ilk tanışdığı deneyimlere kadar oyunculuk kariyerini anlatan oyuncu, ‘Bana Mastikayı Çalsana’ oyununun seçmeleri için Şevket Çoruh’un dersinden kaçtığını, aynı zamanda dersten atıldığı anısını da izleyicileriyle paylaştı.

Tiyatronun geleceği üzerine de konuşan Gonca Vuslateri, “Teknoloji ve sinema birbirinden ayrı tutulamaz bir hale geldi” diyerek, yapay zekâyı hâlâ anlamakta güçlük çektiğini ifade etti.