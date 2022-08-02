Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Gonca Vuslateri, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde evlenen Ebru Şahin’i akıllara getirdi.

Tartışma yaratacak paylaşım

Yüzüne estetikli bir filtre uygulayıp fotoğrafını çeken ve bunu paylaşan Gonca Vuslateri, paylaşımına “Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım’ estetiği yaptırdım. Bir-iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, yurt dışı satışlarından %1, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik… Yok kızım Gonca rahatlık batar sana! Ben aramı kendimle bozmayayım da ne gelirse başımıza sevdadan olsun.” notunu düştü.

Gonca Vuslateri’nin bu paylaşımı, sosyal medyada Ebru Şahin’e göndermek olarak yorumlandı.

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