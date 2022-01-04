Ünlü sanatçı Gonca Vuslateri Twitter’dan attığı tweetle olay yarattı.

17-25 Aralık operasyonu sırasında ortaya çıkan dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’la gazeteci Metehan Demir arasında geçen ses kaydında Bağış’ın “Her cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara…” şeklindeki ifadesine gönderme yapan Vuslateri tweet attı.

Kur’an-ı Kerim okumaya başladığını belirten Vuslateri’nin paylaşımı şöyle: “Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun. ” BAKARA suresi 2.41. / “aman ya ne biliyim abi okuyoruz bakara makara.. hehe.. hiç hi..” demişti biri değil mi.. bugün Kuran-ı Kerim okumaya başladım. Önce o sureye bir baktım.. Güzel .. cezasız kalmayacak.Amin.” yazdı