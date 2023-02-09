Kahramanmaraş merkezli 10 ili de yıkıma uğratan iki büyük deprem ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü isimler de bu süreçte depremzedelere yardım için seferber oldu. Gonca Vuslateri de, gözyaşları içerisinde olduğu bir kareyi yayınlayıp duygularını dile getiren bir paylaşımda bulundu.

“Bu hiç adil değil.”

Vuslateri ilk olarak, “Çok iyi hatırlıyorum bu zamanı.. “Neden inanmıyorlar bize?” “Ne yaptık biz onlara?” “Bu hiç adil değil.” Böyle şeyler mırıldandığım bir zamandı. Ne vakit tanımsız bir his karşında kalbim duracak gibi olsa, kulaklarım zonklasa sabaha kadar, göğsümde bir kemik kırığı sesi duysam: “Bir haksızlığa uğramışlık var burada” derim..” ifadelerinde bulundu.

“Bakalım artık: Vardır hayır”

Ünlü oyuncu, sözlerine devam etti: “Dün depremle birlikte ikisi arka arkaya geldi sağ olsun.. Ağlamaktan da çekinmem Söylemekten de.. Bizim kalbimiz atar, İçinde bir yer, bir mekan Sevgiyi davet eder içeri Kendinden geçirir insanı.. Bunun en değerlim olması için Çabam. Yaşamakla Sevilmekle İnanmakla Bitmedi sınavım -ız. Belki de az kaldı Belki de azız. Bakalım artık: Vardır hayır..

“3 metre Türkiye değil kayan”

Gonca Vuslateri, “Ok gibi doğru olsak yabana atarlar bizi… ‘ .. ne fakiri aç gördüm ne zengini tok hedefine varır elbet doğru ok’ Derin bir oyuk bu.. 3 metre Türkiye değil kayan. 3 metre bir oyuk kursağımızda.. Ve lanet olsun her anlamda.. her gün.. Zaten öyleydik sanki. Ve daima.” sözleriyle paylaşımını noktalarken görenleri de duygulandırdı.

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