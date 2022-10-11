Netflix’te yayınlanacak olan ‘Sıcak Kafa’ adlı bilim-kurgu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Gonca Vuslateri, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı.

Sezon devam ederken kısa bir tatil için Urla’ya giden 36 yaşındaki ünlü oyuncu, dikkat çeken tarzıyla kırmızı bir traktörün üstünde poz verdi. Kot pantolonunun üzerine giydiği siyah mayosuyla çekilen fotoğraflarını 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı.

Gonca Vuslateri’nin “İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik” notuyla paylaştığı karelere kısa sürede 35 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum geldi.