En son projesi dijital platformda yayınlanan ‘Sıcak Kafa’ adlı yeni dizide ‘Yasemin’ karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Sık sık paylaşım yapan Vuslateri, bir röportaj için kamera karşısına geçti. 36 yaşındaki güzel oyuncu, verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaşırken “Anlat anlat bitiremeyeceğiz… fakat bitmeli. Şimdi yazarken, onların da oynaması hayal etmek bana daha çok zevk veriyor. Hayat nereye akar bilmiyorum. Ben hayatı akışına bırakamıyorum, üstüme döküyorum genelde. Allahın sakar kuluyum diyorum gülüyor arkadaşlarım. Öyle ama. Şimdi sinemaya inandığım tutkulu zamanlar yani. Zaman neyi gösterir bilemem… Biliyormuş gibi davrandığıma bakılmasın hiç :)” yorumunu ekledi.

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