Gonca Vuslateri bayrak tepkilerine yanıt verdi

Gonca Vuslateri instagram hesabından paylaştığı Türk bayraklı fotoğraflarına gelen olumsuz eleştirilere yanıt verdi. Vuslateri, asker bir aileden geliyorum diyerek şu notu düştü, “sülalem sahip çıktı bayrağa yeterince.. polis olanlar da.. şu vesvese edenleri takmayın.”

Gonca Vuslateri yanıt verdi

Gonca Vuslateri çekimlerine devam ettikleri filmi için yollarda olduğunu belirttiği bir fotoğrafını instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta Türk bayrağına saygısızlık yaptığı eleştirileri alınca Vuslateri, paylaşımın altına not düştü.

İşte Gonca Vuslateri’nin o paylaşımı;

“Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik. Fakat sonuç iyi olacak Her şey dahil… Biraz Datça böcekleri yedi ama olsun, başımızın eti hala sağlam… kehkeh… Sonra ben 29 Ekim coşkumla yola düştüm çünkü Antalya’da beni bekleyen şahane bir kongre var. O sıra Mustafa Ayata ile uyumuşuz ve bir uyandım, gözaltıma kan oturmuş… yorgunluktan… Geçmiş olsun deyin diye değil ama bana biri Voldemort büyüsü yaptı herhalde.. EXPECTO PATRONUM! Aslan kaç parapara bum! Neyse.. sabaha karşı İstanbul’dayım… Yarın üşüyeceğim.. işler bekler… Sizden ne haber?” ifadelerini not düşen oyuncu, aldığı yorumlar üzerine devamında şu ifadeleri kullandı:

“Not: Bir kaç beyni çıldırmış insan ‘bayrağa kıçını dönmüşsün’ demiş… bayrağımı arkadan gelen araçlar görüyor ve 29 Ekim zamanına sahip çıkışımı gösteriyoruz.. nedir sizin bu linç psikolojiniz bilmem.. ben asker sülalesinden geliyorum.. sülalem sahip çıktı bayrağa yeterince.. polis olanlar da.. şu vesvese edenleri takmayın.”