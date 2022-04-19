Birbirinden farklı karakterlere başarıyla can veren Gonca Vuslateri, Twitter hesabından samimi itiraflarda bulundu. Darmadağın bir ailede büyüdüğünü açıklayan Vuslateri, “Anne olmak istemedim hiç” açıklamasıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu paylaşımında “Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever. Kafamdan inmezler. ‘Anne’ dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı… Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca ‘annelik’ değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak… Ben de epey zorlukla, darmadağın bir ailede büyüdüm. Okuyan, kültürlü… Ama paylaşamayan, giden, sürgün kimlikler içinde… Ve arkalarına yaslanacak büyükleri olmayan öksüz bir çiftti anne ve babam” sözlerine yer verdi.

Aile hayatı ve çocukluğuyla ilgili itiraflarını sürdüren Vuslateri, “Yaprak Dökümü’nü aratmayacak türden hayat hikayeme bakıp, ileride evladım olacak bıcırığa anlatacak dolu dolu anılarım; kırık kalbini dinlendirmesi için çokça pamuk yastıklarım olacak umuttan… Bu yatırımı yapmak için son döngüdeyim. Olanı kabul etmek, sevmek veya sempati duymak değil. O ajiteleri sapanla vurduk da… Varlığını, var olmuşluğunu hayatımda kabul etmek. O şeyin yüzüne bakıp ‘Evet gördük, yaşadık. sıradaki!’ demek… Gülmek, gülmek, gülmek. ‘Değdi’ diyebilmek, dibine kadar üzülmek. Yerin dibine girmek, yeni bir şey olarak açmak… Hep denemek, hayat böyle. Bu yorucu tempoda kimseye yaşamı zül etmeye gerek yok. Bu yüzden, annemin aradığı kişi annemi incitemez işte… Şimdi benim annelik provam.” diyerek takipçilerine içini döktü.

İşte itiraf dolu o paylaşımlar…