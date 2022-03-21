Okan Bayülgen‘in Haber Global’de yayınlanan ‘Uykusuzlar Klübü‘ isimli programın bu haftaki konukları şarkıcı Göksel, müzisyen Oğuzhan Uğur, oyuncu Zeynep Beşerler, oyuncu ve modal Selen Soyder ve şarkıcı Tuğkan oldu. Kahkahanın eksik olmadığı programda ilk kez ‘Hiç Yok’ isimli parçasını seslendiren Göksel sözleriyle konukları ve izleyicileri gülümsetti.

Gökselin konuşma tarzı sebebiyle “Bir Filiz Akın hali yok mu?” diyen Okan Bayülgen’e Oğuzhan Uğur “Sanatçı zarafeti var” dedi. Okan Bayülgen’in “Nerede bizdeki ayılık” cümlesi sonrası şarkıcı Göksel’in “Siz hiç ayı değilsiniz” cümlesi herkesi gülümsetti. Okan Bayülgen ise Göksel’in sözleri üzerine “Çok güzel bir laf değil mi? Bir kadın iki adama ‘Siz hiç ayı değilsiniz” diyor diyerek gülümseten diyaloğu sürdürdü.