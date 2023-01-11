2 yıl önce flört etmeye başlayan Göksel ve Osman Şahin çifti kısa bir sürede sevgili olmuşlardı. Göksel bu ilişki sırasında ‘Ben Fena Aşığım’ adlı albümünü çıkartarak aşkını itiraf etmişti.

Aşık olunca kontrolünü kaybettiğini ve kalbinin hiçbir zaman boş olmadığını söyleyen şarkıcı Göksel, Osman Şahin ile ilişkilerini bitirmelerine rağmen arkadaş kalmayı başardılar. Göksel’in birçok projesinde yer almaya devam edecek Şahin, kendi solo albümü için hazırlıklara başladı.

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