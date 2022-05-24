Son sezonda başarısız bir performans sergileyen Gökhan Töre’nin, önümüzdeki sezonda Samsunspor ile anlaştığı yönünde haberler yayılmıştı. 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı iddia edilen ünlü futbolcunun menajeri Ali Pektaş ise geçtiğimiz haftalarda önemli bir açıklama yapmıştı.

A Spor’a konuşan Pektaş, “Gökhan Töre’yi Süper Lig’den isteyen kulüpler var. Henüz hiçbir takımla anlaşmadık. Gökhan’ın fayda sağlayacağı ve hedefleri olan bir takıma transfer olmasını istiyoruz. Henüz karar vermiş değiliz” ifadelerini kullanmıştı..

Beşiktaş takımıyla yaptığı sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte Bebek’te görüntülendi. Bebek Parkı’nda yürüyüş yapan Töre, daha sonra arkadaşının kullandığı üstü açık üç tekerlekli otomobile binerek oradan uzaklaştı.

Amerikalı otomobil üreticisi Vanderhall’in 37 bin 950 dolar değerindeki Carmel Blackjack model arabası, trafikte ilgi odağı oldu.